VIDEO Fognini-Thompson, Highlights Australian Open 2020: il ligure vince al quinto una battaglia di oltre 4 ore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ stata una partita durissima e spettacolare quella tra Fabio Fognini e Jordan Thompson. L’azzurro è partito alla grande vincendo il primo set al tie-break e dando l’impressione di essere in completo controllo. La differenza tecnica tra i due tennisti si è vista palesemente nel secondo parziale conquistato dal tennista di Arma di Taggia col risultato di 6-1. A questo punto l’italiano ha abbassato pericolosamente la tensione. Nonostante l’evidente superiorità ha concesso un break ad inizio del terzo set che non è riuscito più a recuperare. Nel quarto parziale il pubblico ha cominciato a spingere a gran voce il tennista di casa che ha risposto alzando vertiginosamente il livello del proprio gioco. Thompson ha variato molto il suo piano tattico scegliendo di salire spesso a rete e togliendo il tempo di risposta a Fognini che è sembrato in grande difficoltà. ... oasport

Eurosport_IT : 'Fai pena, quando ci sei tu io sbrocco' Fognini riceve il penalty point e non la prende bene...?? #EurosportTENNIS… - Eurosport_IT : L'URLO DI FABIOOOOO! ?? #Fognini #AusOpen - Eurosport_IT : Mani alle orecchie e urlo liberatorio, Fabio Fognini batte Thompson dopo un'altra maratona... la sua gioia è incont… -