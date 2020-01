Segre interrompe le testimonianze nelle scuole: il perché della scelta (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Senatrice a vita, Liliana Segre interrompe le testimonianze nelle scuole della sua esperienza durante la deportazione in uno dei più celebri e tristemente noti campi di concentramento . Per più di trent’anni la Segre, ormai ottantanovenne, ha dedicato la sua vita a raccontare la sua esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz. Secondo la Senatrice “l’odio si combatte anche tenendo viva la memoria condivisa delle tragedie che le generazioni passate hanno patito” e per questo motivo ha passato gran parte del suo tempo a raccontare in modo diretto, come solo lei sapeva fare, la sua terribile esperienza durante la Shoah. La decisione della Segre è stata anticipata dalla responsabile dello staff della senatrice, Maria Paola Gargiulo. Segre interrompe le testimonianze nelle scuole: le motivazioni Una decisione sofferta quella che ha portato Liliana Segre ad interrompere le ... notizie

repubblica : Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole dopo anni di testimonianze sulla Shoah - Agenzia_Ansa : Liliana #Segre interrompe gli incontri nelle scuole. La senatrice 89enne li sospende dal prossimo aprile #ANSA - Corriere : Liliana Segre ha deciso di fermarsi: ad aprile l’ultimo incontro con gli studenti -