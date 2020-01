Roma, voragine a Colli Portuensi: via Ottavio Gasparri chiusa e traffico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) traffico e code fra Largo e Alberto Missiroli e via Ottavio Gasparri per una voragine che si è aperta in zona Colli Portuensi a Roma. fanpage

Senza_Panna : RT @ISPRA_Press: #Cavità sotterranee nascoste o scomparse sotto il tessuto urbano. Se ne parla oggi a Roma nel ciclo di seminari #Geologia… - maurolinus1 : RT @ISPRA_Press: #Cavità sotterranee nascoste o scomparse sotto il tessuto urbano. Se ne parla oggi a Roma nel ciclo di seminari #Geologia… - giuliog : RT @rep_roma: Roma, voragine si apre ai Colli Portuensi: strada chiusa, traffico e code [aggiornamento delle 10:38] -