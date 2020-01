Retata antidroga a Tor Bella Monaca: 7 persone in manette (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Sette persone sono state arrestate, tutte sorprese a spacciare in via dell’Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Tra di loro anche un 15enne romano, trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 400 euro. Non si allenta la stretta dei Carabinieri della Compagnia di Frascati sul fronte del traffico illecito di droga nel quartiere che questa notte hanno messo a segno mirati blitz nelle note piazze di spaccio e minuziose perquisizioni nelle aree condominiali comuni al fine di stanare i pusher e i loro nascondigli. In particolare, uno dei pusher, un 31enne tunisino, e’ stato riconosciuto dai Carabinieri perche’ gia’ sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati di droga. Il malvivente vistosi scoperto dai militari mentre cedeva alcune dosi di cocaina a due giovani, ha tentato di evitare l’arresto e, ... romadailynews

