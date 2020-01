Quei furbetti del reddito 5S che rivendevano i fiori rubati da tombe e loculi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di alcuni pregiudicati del quartiere Librino di Catania, rubavano i fiori depositati nelle tombe e li rivendevano in negozi abusivi tra ambienti poco salubri e dipendenti in nero: tutti indagati Rubavano fiori dal cimitero per poi andarli a rivendere e, nel frattempo, percepivano anche il reddito di cittadinanza. Scoperti e denunciati dalla polizia e privati del sussidio che intascavano indebitamente. Siamo a Catania, nel quartiere di Librino dove, da qualche mese il questore ha programmato una serie di controlli mirati per individuare gli autori di fatti criminosi. Ultimo, il fenomeno dei furti di fiori e addobbi floreali depositati nei cimiteri del territorio catanese. Nel corso di una serie di controlli effettuati in prossimità della struttura mortuaria, i poliziotti hanno avvistato un pregiudicato che camminava in modo sospetto guardandosi alle ... ilgiornale

