Papa: migranti trattati come minaccia ma preziosi per Dio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – "Oggi, il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni e' ancora una volta un luogo pericoloso per la vita di altri naviganti". A farlo notare e' stato il Papa, che nella catechesi dell'udienza di oggi, dedicata alla Settimana di preghiera per l'unita' dei cristiani, ha citato ancora una volta il dramma delle migrazioni: "In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla poverta'. come Paolo e i suoi compagni sperimentano l'indifferenza, l'ostilita' del deserto, dei fiumi, dei mari…". "Tante volte non li lasciano sbarcare nei porti", ha aggiunto a braccio, sottolineando che "purtroppo, a volte incontrano anche l'ostilita' ben peggiore degli uomini". "Sono ...

