Pago spiega perché non torna con Serena Enardu, la ex guarda la tv e piange: “Una tortura” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Vorrei tornare con lei ma non voglio dovermene pentire” ha confessato Pago a Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno commosso Serena Enardu, che si è sciolta in lacrime in una storia caricata su Instagram: “È una tortura guardarlo e non poter parlare. Non lo guardo più”. fanpage

BognanniG : @juanito1897 Pago l’abbonamento per @JuventusTV Prezzo pieno... anche lì molto non è disponibile. Forse per i diri… - speedycar2008 : @frank_robusto @AugustoMinzolin Io non pago le tasse perché faccio gli interessi della mia azienda e delle famiglie… - Abocconetti : Se qualcuno mi spiega cosa ha in più #Gattuso rispetto ad #OronzoCanà pago da bere. #NapoliFiorentina -