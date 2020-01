“Mamma aiutami, mi vedrai morta”. Riaperte le indagini sul “suicidio” di Selene Barbuscia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Era il 6 luglio dello scorso anno quando il cadavere di Selene Barbuscia è stato ritrovato in un appartamento di uno stabile abbandonato in via Peruzzi, a Olbia, nelle immediate vicinanze della ferrovia. A distanza di 6 mesi la madre della donna è riuscita a ottenere la riapertura delle indagini. La misteriosa morte di Selene Barbuscia Non ci sta Daniela Tassi, madre di Selene Barbuscia. I carabinieri quella sera hanno trovato sua figlia senza vita, fredda su un letto con le braccia dietro la schiena. Per l’autopsia la morte è stata causata da un’overdose da eroina ma per Daniela la verità va ancora trovata. Per la madre della 31enne originaria di Jesi (Ancona) infatti Selene sarebbe stata ammazzata perché era diventata una collaboratrice, una persona che aiutava le forze dell’ordine a combattere lo spaccio sul proprio territorio. Non le torna neanche la modalità con la quale è ... thesocialpost

mistercall360 : EH è VERO SIMO JESUS POI MI LEGAVANO LE MANI I MIEI GUARDIANI, MA IO VOGLIO SOLO VOLARE CAZZO, EH LA GENTE PARLA MA… - hollandspideyz : Io parlando della mia possibile festa per i 18 a mamma: niente palloncini, se vuoi fare una bella cosa allora aiuta… - Martiss__ : Che grandissima rottura di coglioni la bibliografia. Adesso pure l’ansia di poter essere denunciata per plagio se a… -