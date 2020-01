Le Sardine: corsi e ricorsi storici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nome di questo nuovo movimento giovanile non so da chi sia stato coniato. Ma mi riporta alla mente le Sardine come esca per gli ami dei pescatori. Come tutti i giovani, pieni di generose illusioni ideali, possono essere facile preda di vecchi mestieranti della politica. È già successo con i giovani del mitico Sessantotto, tra i quali i più generosi e ingenui finirono talora in esperienze tragiche ( in galera o addirittura lasciando le ossa sulla strada), mentre pochi furbi finirono in (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: La scuola italiana è piena zeppa di “educatori” che hanno seguito i corsi di BIBBIANO. Togliete i vostri figli dalle sc… - vallegiorgio41 : La scuola italiana è piena zeppa di “educatori” che hanno seguito i corsi di BIBBIANO. Togliete i vostri figli dall… - KrysMauro : @renzo_corsi @coppianew @Giampie90998835 @Beppe51134288 @coppianuovapor1 @CherryCouple @duchessa_la @Troia771… -