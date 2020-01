Lampard: «Non si possono concedere certi gol» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ammonisce i suoi dopo il pareggio in Premier League contro l’Arsenal – VIDEO Frank Lampard ammonisce i suoi dopo il pareggio tra Chelsea e Arsenal nel turno infrasettimanale in Premier League. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Vai 2-1 in vantaggio, devi fare le cose semplici. Non devi sbagliare nulla. Abbiamo fatto un errore, regalando il primo gol. Siamo stati troppo morbidi sul secondo gol, permettendo a un terzino di tagliare e insaccare sul palo lontano». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

