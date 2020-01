Inter, cena di squadra… con Moses! – FOTO (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Inter sta per abbracciare ufficialmente Moses: il centrocampista si trasferirà dal Chelsea. E si è già integrato – FOTO È questione di ore, poi Victor Moses sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista nigeriano si trasferirà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, mancano solamente alcuni documenti del Fenerbahce. Moses però ha già potuto conoscere i propri compagni in nerazzurro, come testimonia la FOTO pubblicata su Instagram da Romelu Lukaku: «I miei fratelli, i miei ragazzi, i miei amici, i miei compagni». View this post on Instagram My brothers, My boys , My Friends , My teammates @Inter calcionews24

