Incendi in Australia, nuovo maxi rogo a Canberra: “Fiamme fuori controllo, restate a casa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'emergenza Incendi torna a mettere in ginocchio l'Australia. Un rogo è scoppiato nei pressi dell'aeroporto di Canberra, costringendo gli abitanti a rifugiarsi nelle loro case su indicazione delle autorità. Linee ferroviarie e alcune strade sono state chiuse: "Le persone che si trovano nell'area dell'Incendio sono in pericolo e devono cercare riparo immediato all'avvicinarsi del fuoco". In fiamme 90 ettari di terreno. fanpage

