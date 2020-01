Fabio Volo contro Salvini: "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fabio Volo tuona contro Matteo Salvini. Nel corso della suo programma su Radio Deejay, Il Volo del Mattino, il conduttore, scrittore e attore bresciano si è scagliato oggi contro l’ex ministro dell’Interno per stigmatizzare l’ormai popolarissimo e commentatissimo video di Salvini girato a Bologna nel quartiere Pilastro che lo vede citofonare a casa di un tunisino e pronunciare le parole “lei spaccia?”. Fabio Volo non usa giri di parole: “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle... Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”. Lo sfogo ha scatenato il popolo dei social, in larga maggioranza d’accordo con Volo.Fabio Volo un mito. #Salvinicitofona— Antonio (@AArtigiano) January 22, 2020Prova a suonare ai camorristi se hai le palle !!!( @FabioVolo) #Salvinicitofona— simonetta zanni (@SimonettaZanni) January 22, 2020 huffingtonpost

