Di Marzio: scambio Allan-Vecino con l’Inter? Ancelotti vuole Allan all’Everton (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gianluca Di Marzio rivela un’altra trattativa che sarebbe clamorosa e che riguarda il brasiliano Allan. Secondo l’esperto di calciomercato di Sky, Inter e Napoli starebbero parlando di uno scambio che riguarderebbe Allan e Vecino. Francamente sembra una scelta incomprensibile per il Napoli. Di Marzio conferma l’interesse dell’Everton di Ancelotti per il brasiliano del Napoli. Lo vorrebbe subito a Liverpool. Su #Allan insiste Ancelotti per l’@Everton ma oggi @Inter e @sscnapoli hanno iniziato a parlare di un altro scambio: #Vecino–#Allan @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2020 L'articolo Di Marzio: scambio Allan-Vecino con l’Inter? Ancelotti vuole Allan all’Everton ilNapolista. ilnapolista

