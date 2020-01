Cambiare sì, ma non è gratis (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si fa presto a fare il politico se quando ti chiedono di commentare una fabbrica che chiude dici che si devono punire le aziende che licenziano, obbligandole a tener aperti gli stabilimenti. Più difficile è capire perché quelle società se ne vanno e mandano a casa le persone, lasciandole senza stipendio. Quando da giovane cronista, oltre quarant'anni fa, il giornale per cui lavoravo mi spediva davanti ai cancelli di una fabbrica, per parlare con i lavoratori rimasti disoccupati, ricordo che la prima domanda che facevo era perché il padrone avesse tirato giù la serranda. Ed escluso che lo avesse fatto per dispetto ai dipendenti, o ai sindacati, non mi accontentavo degli slogan di Cgil Cisl e Uil, scoprendo che alla base c'erano quasi sempre errori imprenditoriali, ma anche improvvisi cambiamenti nei gusti del mercato oppure l'innovazione tecnologica che aveva resa obsoleta la produzione. ... panorama

matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… - LegaSalvini : #Salvini: Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una co… - lucasofri : Sono incontrollabili, possono cambiare direzione imprevedibilmente, non hanno nessuna stabilità e creano intralcio… -