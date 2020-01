Aliquote IRPEF, la giungla del fisco sui redditi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marco Mobili e Gianni Trovati sul Sole 24 Ore di oggi raccontano gli effetti sulle Aliquote IRPEF della nascita di imposte sostitutive e cedolari, che escludono taluni redditi dalla tassazione progressiva. Il fisco sui redditi è una lotteria, un «suk» per dirla con l’ex viceministro all’Economia Enrico Zanetti, in cui è impossibile ricostruire una razionalità nei numeri che escono dal bussolotto dell’IRPEF. Basta vedere i numeri: Quelli citati all’inizio riguardano il caso di un contribuente con coniuge e due figli a carico. E mostrano un fenomeno particolare: le bizzarrie dell’aliquota effettiva, cioè la quota del reddito lordo che Stato ed enti locali chiedono per funzionare, riguardano tutti i profili. Ma crescono con il numero di famigliari a carico. Per capirlo basta guardare il grafico in pagina, che tiene conto anche delle addizionali e degli effetti del progetto governativo sul ... nextquotidiano

