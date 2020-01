Weekend di controlli serrati nel Napoletano: 4 arresti e 10 denunce (Di martedì 21 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: Weekend di controlli serrati da parte dei Carabinieri. 285 le persone controllate (82 con precedenti di polizia). Arrestate 4 persone, 10 quelle denunciate per reati vari. Fine settimana di controlli dei Carabinieri nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. 285 le persone controllate, tra queste 82 con precedenti di polizia. Arrestate 4 persone, 10 quelle denunciate per reati vari. Sono state notificate 83 contravvenzioni al codice della strada, molte della quali per guida senza casco e per mancata copertura assicurativa: pari a 55mila euro le sanzioni applicate. In centro città i Carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento Campania hanno arrestato Vincenzo Pecoraro e Ciro Perez, due 53enni del posto già noti alle forze dell’ordine. In esecuzione di due provvedimenti emessi dal tribunale di Napoli sconteranno 4 anni ... 2anews

