Verso un incontro Conte-Mittal a Davos per sbloccare la trattativa sull'ex Ilva (Di martedì 21 gennaio 2020) Alla deadline decisa insieme per scrivere il futuro dell’ex Ilva di Taranto mancano appena dieci giorni. E poco dopo, il 7 febbraio, è in programma lo scontro in tribunale, rinviato già una volta proprio per provare a raggiungere un accordo. Insomma, il tempo stringe sul governo e Mittal. L’istantanea della trattativa ha il tratto di distanze pesanti. Si chiamano esuberi e il conto da pagare. Stando così le cose o la partita si sblocca ai livelli alti oppure è destinata a complicarsi ancora di più. Un appuntamento, in tal senso, è già in programma. Una fonte di primissimo livello, che fa parte dei negoziatori, rivela a Huffpost che Giuseppe Conte incontrerà i Mittal a Davos, dove il premier sarà giovedì per partecipare ai lavori del World Economic Forum. L’urgenza di sbloccare la trattativa ... huffingtonpost

