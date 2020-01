Taylor Mega, l’acceso scontro con Barbara D’Urso: “Non ti voglio più qui”. E l’influencer minaccia Mediaset (Di martedì 21 gennaio 2020) Taylor Mega, l’acceso scontro con Barbara D’Urso: “Non ti voglio più qui”. E l’influencer minaccia Mediaset Come sempre nel salotto di Live – Non è la D’Urso non ci si annoia. Nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso, infatti, nel classico spazio dedicato al Grande Fratello Vip è stata chiamata in studio la modella ed influencer Taylor Mega per un commento sulla vicenda legata all’eliminazione di Salvo Veneziano, il concorrente del GFV che ha dovuto abbandonare la casa a seguito di una serie di affermazioni sessiste fatte nei riguardi di Elisa De Panicis. Non solo: la Mega era anche chiamata a replicare dopo il duro scontro con Antonella Elia nel programma “La Repubblica delle donne” di Piero Chiambretti. “Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto ... tpi

GenovaOn : Taylor Mega arrabbiata per ciò che è successo a Live Non è la d’Urso (VIDEO) - GenovaOn : Taylor Mega spiega perché ha scattato la foto con il dito medio alla camionetta della Polizia… - MaccioCapatond8 : @carmelitadurso Cara Barbarella...Preferirei passare 1 notte con te,piuttosto che 100 con Taylor Mega o altre'vente… -