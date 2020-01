Parma, il ds Faggiano: «Abbiamo capito che Esposito non è in uscita» (Di martedì 21 gennaio 2020) Parma, le parole del direttore sportivo Faggiano in merito al mercato e soprattutto ad Esposito e a Darmian Mercato in continua evoluzione in Serie A. In casa Parma non è una novità l’interesse per Esposito dell’Inter. Proprio in merito al neroazzurro ha parlato il Il DS Daniele Faggiano. «Avevamo già chiesto Esposito un mese fa, ma Abbiamo capito che non è in uscita per l’Inter. Se le cose dovessero cambiare, ci saremo. Darmian? È tutto nostro, a fine stagione chi lo vuole dovrà venire a parlare con noi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

