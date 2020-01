Ostiense, pavimento e cucina sporchi: chiuso un ristorante (Di martedì 21 gennaio 2020) Sporco sul pavimento, contenitori dei rifiuti non idonei e frigoriferi con guarnizioni non a norma sono le pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate dagli agenti della Polizia di Stato che hanno chiuso un ristorante persiano in via Ostiense a Roma. In un ristorante giapponese hanno invece scoperto irregolarità sui contratti di lavoro. fanpage

