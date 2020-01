Omicidio Sarah Scazzi, 4 anni a Michele Misseri per depistaggi (Di martedì 21 gennaio 2020) Concluso il processo bis sull’Omicidio di Sarah Scazzi, ossia quello sui depistaggi: quattro anni a Michele Misseri, cinque a Ivano Russo. Omicidio Sarah Scazzi, il giudice del Tribunael di Taranto ha condannato undici persone nel processo bis, ossia quello sui depistaggi nell’inchiesta sulla morte della quindicenne uccisa ad Avetrana. Omicidio Sarah Scazzi, quattro anni a Michele Misseri Il giudice Loredana Galasso ha condannato Michele Misseri, zio della vittima, a quattro anni di reclusione, che si vanno ad aggiungere agli otto anni per soppressione di cadavere. Questa condanna è relativa al processo principale sulla morte di Sarah Scazzi. Nel momento in cui gli inquirenti avevano iniziato a mettere alle strette la famiglia Misseri per la morte di Sarah, uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010, Michele Misseri si autoproclamò colpevole dichiarando di ... newsmondo

