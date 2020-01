Marvel’s Spider-Man 2 in sviluppo su PS5? Ecco i nuovi rumors (Di martedì 21 gennaio 2020) Mentre il mondo videoludico attende con ansia la presentazione ufficiale di PS5 fissata per il 13 Febbraio, o almeno questo è quanto si vocifera, in queste ultime ore è emerso in rete che una delle esclusive in sviluppo è proprio Marvel’s Spider-Man 2. Quest’oggi vogliamo condividere con voi una lista di nuovi dettagli che vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita. Marvel’s Spider-Man 2: nuovi dettagli svelati? Stando ai rumors lo sviluppo procede regolarmente, la trama è già completa e gli elementi sono tutti pronti. Nel primo atto Spider-Man dovrà affrontare cattivi come Venom, Green Goblin, Carnage, Lizard e Mysterio, mentre nel corso dell’avventura torneranno alcuni nemici del passato. La trama principale ruoterà attorno alla clonazione e tra gli ambienti ... gamerbrain

