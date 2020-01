LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 6-7 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: il tennista di casa vince in tre set e vola al 2° turno (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match del 1° turno degli Australian Open tra Sonego-Kyrgios e buon proseguimento di giornata. 12.03 Buona prestazione di Lorenzo Sonego che non ha potuto niente di fronte ad un Kyrgios veramente scatenato. L’Australiano ha dominato al servizio, controllando con grande forza gli scambi. L’azzurro ci ha provato e nonostante la consistenza della prova dell’avversario ci ha provato fino al termine ma non c’è stato nulla da fare. 7-6 Kyrgios domina il tie-break e porta a casa il match. 1-6 Ancora un errore di Sonego che ha letteralmente staccato la spina. Kyrgios serve per il match. 1-5 Niente da fare! Doppio fallo di Sonego. Si gira con due mini-break a favore dell’Australiano. 1-4 Kyrgios chiama a rete Sonego che prova il pallonetto che finisce lungo. 1-3 Ace ... oasport

