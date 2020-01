LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 6-7 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: terzo set in equilibrio (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Scambio lunghissimo con Sonego che prova a forzare il rovescio lungo linea che finisce in rete. 30-30 Gran prima al centro e dritto che bacia la riga. 15-30 ACEEEEE SonegoOOOO! 0-30 Scambio durissimo guidato da Kyrgios, Sonego tira in corridoio il rovescio. 0-15 Sonego recupera bene col dritto ma poi sbaglia la chiusura col rovescio lungo linea. 2-1 Kyrgios! L’Australiano regala spettacolo e i tifosi si esaltano. 40-15 L’Australiano ci riprova ma il tweener in recupero finisce out. 40-0 Cosa ha fatto Kyrgiooooos!!!! Risponde con un tweener (colpo con la racchetta tra le gambe) e trova un pallonetto infido, lungo lo smash di Sonego. 30-0 Ace esterno dell’Australiano. 15-0 Prima potentissima che Sonego può solo toccare. 1-1 L’azzurro con un po’ di fatica si riporta in parità. 40-30 Bravissimo Sonego che ... oasport

zazoomblog : LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 6-5 Australian Open 2020 in DIRETTA: nel secondo set sarà decisivo il tie-break - #Sonego-… - zazoomnews : LIVE Sonego-Kyrgios 2-6 4-3 Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set in equilibrio - #Sonego-Kyrgios… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 21 gennaio in DIRETTA: avanzano Sinner Fognini Seppi e Camila Giorgi! In campo… -