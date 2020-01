L’Equipe: il Napoli respira aria fresca fermando la Lazio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La vittoria del Napoli sulla Lazio finisce su L’Equipe. Il quotidiano scrive che “Il Napoli respira aria fresca fermando la Lazio” E finisce alle semifinali di Coppa Italia. L’Equipe continua: “In grande difficoltà in Serie A, dove occupa il 14simo posto, la squadra di Gennaro Gattuso si è imposta con una meraviglia firmata Insigne. Autore di un numero da solista concluso da un interno impeccabile del piede. Il goal è stato segnato al secondo minuto di gioco. E anche se non ci sono stati altri gol dopo, i momenti chiave non sono mancati”. L'articolo L’Equipe: il Napoli respira aria fresca fermando la Lazio ilNapolista. ilnapolista

