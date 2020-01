L’enorme marcia per le armi in Virginia (Di martedì 21 gennaio 2020) Ora che i Democratici controllano sia la Camera che il Senato vogliono approvare nuove leggi per limitarne l'uso e l'acquisto: a molti l'idea non piace ilpost

MattdeCastello : @1950Vittoria @a_maggi74 @inaamete @catlatorre @cesareporto Questa è un’enorme baggianata. Sono critici rispetto a… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @SerFiss @tedpanski @vitozullo1 @pisqu4no @Mayflower014 @RIndrio @cinziasecchi @NataleRaco… -