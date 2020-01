L’affarone che hanno fatto a Forlì a votare Lega (Di martedì 21 gennaio 2020) Il fatto Quotidiano pubblica oggi un reportage a firma di Antonello Caporale sulle elezioni in Emilia Romagna, in cui si racconta che dai bagni di Milano Marittima ai balconi di Forlì ormai tutta la riviera pende a destra. Già il fatto che si debba combattere all’ultimo voto per Bonaccini, si ragiona da quelle parti, è una sconfitta: “Forse vinciamo, ma già il fatto che dobbiamo aspettare domenica sera è una sconfitta”, dice Piero, pensionato, già tecnico della Face Standard, sentimentalmente Legato a sinistra. Siamo in piazza Saffi, nel cuore di Forli, sotto il balcone del Municipio, il balcone di Mussolini che pure Salvini ha conosciuto, acclamato da una folla estasiata. Forlì è già stata espugnata e il centrodestra, è bene ricordarlo, sia alle Politiche del 2018 che alle Europee del 2019 è stata maggioranza, ha superato, mettendo insieme i voti, il Pd infragilito dalla ... nextquotidiano

DRossecco : RT @neXtquotidiano: L’affarone che hanno fatto a #Forlì a votare #Lega “È un’amministrazione inefficiente, l’unica cosa che la giunta legh… - neXtquotidiano : L’affarone che hanno fatto a #Forlì a votare #Lega “È un’amministrazione inefficiente, l’unica cosa che la giunta… - Grace88148353 : @matteosalvinimi Ma che c'entra con le regionali???????? Imvece votare lega vuol dire votare salvini , la borgonzoni è… -