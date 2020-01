Juventus, Sarri: «Dzeko difficile da sostituire. Kalinic…» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha fatto il punto della situazione sull’attacco della Roma in vista della Coppa Italia – VIDEO La Juventus affronta la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi dovranno fare a meno dello squalificato Edin Dzeko, in gol nell’ultima partita di campionato contro il Genoa. L’attaccante bosniaco lascerà il posto al compagno di reparto Nikola Kalinic, vera e propria delusione della prima parte di stagione. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri non sottovaluta il croato: «Dzeko è difficile da sostituire, ma Kalinic è pericolosissimo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - juventusfc : ??Sarri: «La Roma può metterci in difficoltà» Le parole del Mister alla vigilia dei quarti di #CoppaItalia ??… - JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri dopo la vittoria contro il Parma ??? On demand, qui ?? -