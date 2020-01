Inzaghi: «A Roma non meritavamo di vincere, stasera non meritavamo di perdere» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Il Napoli ha meritato la vittoria? L’espulsione di Leiva ha pesato, sa di aver sbagliato. Prima ha sbagliato l’arbitro, ma può accadere. Leiva era entrato sul pallone, ma lui non avrebbe dovuto protestare. Abbiamo tenuto molto bene il campo. Sbagliato rigore, preso due pali, 14 tiri a 4. Avremmo sicuramente meritato un altro risultato. C’è rammarico ma bisogna fare i complimenti al Napoli». «Napoli mia bestia nera. Volevamo questa semifinale, non ce l’abbiamo fatto. Non meritavamo di perdere. All’Olimpico sarebbe stato più giusto un pareggio. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi». «Correa è importante per noi, aveva fatto solo due allenamenti, stasera 40 minuti nel modo migliore, eravamo in dieci come il Napoli. Partita molto dispendiosa. Abbiamo cinque giorni per recuperare in vista del derby». «Scudetto? Lo dirà il tempo, stasera non ho fatto ... ilnapolista

