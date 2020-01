I Am Not Okay With This: Netflix svela la data di uscita della serie con Sophia Lillis (Di martedì 21 gennaio 2020) Sophia Lillis, star di It, è protagonista della serie I Am Not Okay With This, di cui Netflix ha annunciato la data di uscita. I Am Not Okay With This, la nuova serie Netflix, ha ora una data di uscita: il 26 febbraio, giorno da segnare per chi vuole vedere l'adattamento della graphic novel di Charles Forsman. Il progetto è prodotto da due dei produttori di Stranger Things e da Jonathan Entwistle, regista e nel team di The End of the F***ing World, creatore del nuovo show in collaborazione con Christy Hall. I Am Not Okay With This racconta la storia di una teenager (Sophia Lillis, It) che affronta i problemi del liceo, della sua famiglia e legati alla sessualità. La situazione potrebbe poi ... movieplayer

