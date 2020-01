Energia sostenibile: ENEA ed Eni firmano accordo strategico (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercoledì 29 gennaio alle ore 11 presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati (Roma), l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il Presidente dell’ENEA Federico Testa firmeranno un accordo strategico nel campo dell’Energia sostenibile. Interverranno all’evento il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.L'articolo Energia sostenibile: ENEA ed Eni firmano accordo strategico Meteo Web. meteoweb.eu

