Cyberpunk 2077 sta per ricevere i Funko Pop ufficiali, compreso quello di Keanu Reeves (Di martedì 21 gennaio 2020) Cyberpunk 2077, l'attesissimo RPG targato CD Projekt RED in sviluppo da oltre 8 anni, riceverà i suoi Funko Pop ufficiali, come annunciato dall'azienda produttrice.Il produttore ha rivelato le concept art per i personaggi ispirati a Cyberpunk 2077 al London Toy Fair di quest'anno, riferisce Game Informer. Tra i Funko Pop non mancherà quello dedicato a Johnny Silverhand interpretato dal famoso Keanu Reeves.I personaggi sono in programma per il lancio il 16 aprile, la data di uscita originale di Cyberpunk 2077. Leggi altro... eurogamer

