Cyberbullismo: una startup ti dice se commenti e messaggi sono reato o no (Di martedì 21 gennaio 2020) Proseguono le adesioni a Repubblica Digitale, l’iniziativa promossa dal Governo Italiano rivolta all’inclusione digitale. Vi ha aderito COP – Chi Odia Paga una startup innovativa a vocazione sociale nata per combattere ogni forma di odio online, come ad esempio il Cyberbullismo, lo stalking, il revenge porn, l’hate speech o la diffamazione online. In virtù di questo accordo, i cittadini italiani avranno a disposizione, gratuitamente, le prime funzionalità della sua piattaforma C​hi Odia Paga​. Infatti già da subito sarà possibile ricevere un feedback automatizzato dalla piattaforma per capire se i commenti che si ricevono online siano contenuti legalmente sanzionabili o meno. Le future funzionalità che verranno rilasciate nei prossimi mesi forniranno ai cittadini tutti gli strumenti tecnici e legali necessari per difendersi dai reati d’odio online in modo facile, veloce, ... bigodino

carlaruocco1 : #Salvini che ridicolizza un un ragazzo dislessico con un post Facebook è una cosa a dir poco vergognosa! È inaccett… - m_ozenda : #educazionedigitale #cyberbullismo #socialmedia #instagram Instagram ha implementato una serie di funzionalità per… - Gaiawinner07 : @marcoviolireal ciao Marco , sto leggendo i tuoi tweet anche passati ....ma esattamente i romanisti che ti hanno fa… -