Come si diventa gruppo digitale: il successo di Open-Box (Di martedì 21 gennaio 2020) Questa è la storia di Come sia possibile costruire progetti imprenditoriali e farli crescere, anche in Italia. La storia di Open-Box, agenzia di sviluppo e comunicazione digitale specializzata in social media, content e influencer marketing, che dai primi passi e progetti nel 2008 è riuscita oggi, dopo un incremento di fatturato del 40% nel 2018 e del 30% nel 2019 (1,8 milioni di euro di fatturato), a costruire una struttura che conta oggi oltre 35 persone in team e numerose partnership nazionali ed internazionali tra agenzie e partecipazioni in alcune delle più promettenti startup sul mercato digitale. Una crescita che festeggia con una nuova immagine, segno della volontà di rimanere connessi alle proprie radici, ma della consapevolezza di dover restare sempre al passo con i tempi e le necessità di clienti e utenti. L’arrivo di Gianni Gaggiani Come Creative Director e la nascita ... notizie

