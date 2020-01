Chong Inter: incontro tra la dirigenza e l’agente dell’olandese (Di martedì 21 gennaio 2020) Chong Inter: i nerazzurri provano a sferrare l’attacco decisivo per l’olandese del Manchester United. incontro con l’agente L’Inter prova ad anticipare tutti nella corsa a Tahith Chong. Il talentuoso centrocampista olandese è da tempo nel mirino nerazzurro, ma anche della Juventus. Duello di mercato per assicurarsi il centrocampista per giugno. Come riportato da Sky Sport, si è tenuto un incontro tra l’agente del classe 1999 e la dirigenza dell’Inter. Marotta vorrebbe tentare un colpo alla Pogba e portare Chong in nerazzurro a giugno 2020. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

