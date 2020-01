Carlo Conti ‘fa fuori’ Milly Carlucci dal venerdì sera di Rai Uno: ecco il motivo (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo Milly Carlucci arriva Carlo Conti Da un paio di settimane in prime time su Rai Uno va in onda Il cantante mascherato, il format coreano condotto da Milly Carlucci. Mancano ancora due appuntamenti prima della conclusione del programma ma già siamo a conoscenza di cosa verrà trasmesso dopo. Infatti, escludendo venerdì 7 febbraio, serata in cui andrà in onda la semifinale della 70esima edizione del Festival di Sanremo, grazie al portale web Blogo, possiamo dirvi che da venerdì 14, ci sarà Carlo Conti. Il conduttore fiorentino, infatti, prima di tornare con La Corrida, per San Valentino sarà sul piccolo schermo. Con cosa? Con la tournée dello spettacolo teatrale che da settimane lo vede protagonista. Il padrone di casa di Tale e Quale Show sarà insieme ai sui amici e colleghi toscani Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. C’è da dire che lo spettacolo in diretta sarà il 24 e ... kontrokultura

