Camila Giorgi, Australian Open 2020: “Mi sono sentita bene in campo, il problema al polso è finito” (Di martedì 21 gennaio 2020) Camila Giorgi ha sconfitto la tedesca Antonia Lottner per 6-3 6-3 e si è così qualificata al secondo turno degli Australian Open 2020. L’azzurra può proseguire la sua avventura nel primo Slam della stagione di tennis grazie a una bella prova di forza contro un’avversaria che proveniva dalla qualificazioni. La marchigiana ha ben ingranato e ha ottenuto la vittoria senza particolari problemi garantendosi così la possibilità di sfidare una tra Kuznetsova e Vondrousova nel prossimo incontro sul cemento di Melbourne. Camila Giorgi è parsa particolarmente soddisfatta al termine del suo incontro come traspare dalle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa (riportate da Ubitennis): “La prima partita è sempre un po’ complicata, ma in campo mi sono sentita bene, anche se c’è sempre qualcosa su cui lavorare. Quest’inverno ho fatto una preparazione molto lunga, ho lavorato su tante ... oasport

WeAreTennisITA : Passa anche Camila! ???? Una buona prestazione per Camila Giorgi, che batte Antonia Lottner per 6-3 6-3. Vondrousov… - Claplaz : Ranking WTA Camila Giorgi 102 Eugenie Bouchard 212 Maria Sharapova 300 Alizè Lim 5… - effedandrea : #AusOpen nottata felice per gli azzurri a #Melbourne: #Seppi (che professionista) vince in tre set e poi passano al… -