Calciomercato Inter | per Eriksen manca l’accordo col Tottenham | il punto sulla situazione

Le ultime notizie di Calciomercato dell'Inter di oggi 21 gennaio riguardano ancora Christian Eriksen. A che punto è la trattativa con il Tottenham? Cosa è successo nel secondo summit tra i due club per il centrocampista danese? Nuovo incontro Interlocutorio, con le parti che sono ancora distanti. Una situazione che inevitabilmente fa sorridere José Mourinho che domani (quando è previsto un ulteriore vertice tra Inter e Spurs) potrà fare affidamento sul calciatore nel match di campionato infrasettimanale contro il Norwich.

DiMarzio : L’@Inter insiste per #Chong dello @ManUtd: nuovo incontro adesso, si cerca l’intesa con l’agente @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Il @ChelseaFC ha autorizzato le visite a #Moses con l’@Inter per domani, in serata il giocatore a Milano: confermat… - DiMarzio : #Moses in sede @Inter per firmare: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni @SkySport #calciomercato -