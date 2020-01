Ascolti Tv 20 gennaio 2020: Gf share alto, La guerra è finita 1 milione di telespettatori in più (Di martedì 21 gennaio 2020) Foto gentilmente offerta da Ufficio Stampa Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip share più alto, ma La guerra è finita ha un milione di telespettatori in più: Ascolti Tv 20 gennaio 2020 Il Grande Fratello Vip non è riuscito a battere La guerra è finita, ma ad avere un punto percentuale in più sì: la … L'articolo Ascolti Tv 20 gennaio 2020: Gf share alto, La guerra è finita 1 milione di telespettatori in più proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Raiofficialnews : Ottimo esordio per la nuova stagione di #Presadiretta, che registra il suo record degli ultimi tre anni. Oltre 6mil… - Federic01996 : RT @cheTVfa: #AscoltiTV del 20 gennaio 2020 Senza sfori, gli ascolti dei #SolitiIgnoti tornano nella media (20,6%). Ottimo #AvantiUnAltro… - Federic01996 : RT @MediasetCine34: #Ascoltitv #20gennaio2020 #Cine34 Ascolti tv del 20 gennaio 2020 Amarcord – Cine34 – 327 mila spettatori e 1.4% sha… -