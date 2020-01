Antonio Zequila piange per il padre scomparso: “Gli ho fatto da infermiere per due anni” (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonio Zequila si è sciolto in lacrime durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 gennaio. L’attore ha ricordato il padre scomparso da poco e al quale ha dedicato gli ultimi anni della sua vita. “Gli ho fatto da infermiere, era il mio migliore amico” ha detto Zequila scatenando la commozione dei coinquilini. fanpage

MarioManca : Ma Antonio Zequila che ribadisce che la Marini è un «mostro» e un «cesso» per Signorini è perdonabile visto che ha… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - annalius : RT @eliscrivecose: ALLORA ANTONIO ZEQUILA ABBI IL CORAGGIO DI DIRLO DAVANTI A VALERIA CHE È IL TRIPLO DI RITA, PICCOLO LURIDO UOMO #GFvip -