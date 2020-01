Antonella Elia ed Antonio Zequila offendono Valeria Marini: “Un cesso, un mostro, c’ha un cu*o tanto” (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Ieri sera Valeria Marini è tornata al Grande Fratello Vip avvolta da una bandiera tricolore. Queen Valery è stata chiamata da Alfonso Signorini per avere un confronto con Rita Rusic, sua acerrima nemica da sempre, durante il quale la showgirl è entrata in modalità Ilary Blasi ed al semicit “Ti ricordi cosa mi hai fatto tredici anni fa?” ha tirato fuori da una tetta gli screen rinfacciando alla Rusic tutte le cattiverie dette. Al termine del confronto Rita Rusic è tornata in camera dove è stata accolta da Antonella Elia ed Antonio Zequila che hanno tessuto lodi alla Rusic infangando la Marini. “Tu eri di una bellazza…” – ha detto Zequila alla Rusic – “Lei Valeria, ndr è il triplo di te, c’ha un cu*o tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso. Un cesso colossale”. Non meno gentile Antonella Elia: “Lei è un ... bitchyf

