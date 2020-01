Addio a Emanuele Severino, il filosofo dell’Eterno (Di martedì 21 gennaio 2020) Lutto nel mondo della cultura, è morto Emanuele Severino, il pensatore in contrasto con la religione che difendeva l’esistenza dell’eterno. È morto il 17 gennaio Emanuele Severino, ma la notizia è stata diffusa solo dopo lo svolgimento dei funerali. Severino è stato un filosofo, un docente e un autore italiano, noto anche e soprattutto per il suo contrasto con la Chiesa Cattolica. È morto Emanuele Severino, il filosofo dell’eterno Severino aveva quasi novantuno anni quando si è spento il 17 gennaio 2020, dopo una vita dedicata alla filosofia. Molti fini pensatori hanno salutato il filosofo con un sorriso, convinti che avesse coronato definitivamente il suo lavoro di ricerca sul divenire e sulla morte, che lo aveva portato a sostenerne la negazione. Per sua volontà la notizia del decesso è stata comunicata dai familiari solo dopo lo svolgimento dei ... newsmondo

