Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2020, confronto con Rita Rusic (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo che la scorsa settimana Vittorio Cecchi Gori è entrato nella Casa più spiata d’Italia anche in questo nuovo appuntamento ci sarà da divertirsi, dato che l’ospite di questa sera sarà Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Anche la valeriona nazionale ha un trascorso nella casa, avendo partecipato alla prima edizione della versione vip e varcherà nuovamente la porta rossa per un confronto con Rita Rusic, che venerdì sera ha ‘riabbracciato’ proprio il produttore con cui entrambe sono state sposate. In arrivo un altro confronto di fuoco con annesse polemiche per un inizio di trasmissione che ha già visto squalificare Salvo Veneziano. In attesa cosa si diranno Rita Rusic e Valeria Marini al Grande Fratello Vip c’è da scommettere che la prima donna del Bagaglino avrà anche l’occasioen d’incontrare Ivan Gonzalez, il bel ragazzo spagnolo con cui ha avuto un ... giornalettismo

