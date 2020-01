Vaccini e disinformazione: una battaglia difficile da combattere (Di lunedì 20 gennaio 2020) La disinformazione in merito ai Vaccini può mettere seriamente a rischio la salute della popolazione di tutto il mondo, e riuscire a combattere le notizie false e fuorvianti non è affatto semplice. AntiVaccinismo e populismo: spiegato il legame Esiste un’associazione fra il populismo in Europa e la diffidenza nei confronti dei Vaccini. Lo conferma un nuovo studio. A confermarlo è un nuovo studio pubblicato sulle pagine della rivista Vaccine, secondo cui il numero di ragazze che è stato vaccinato contro l'HPV (Papillomavirus) in Danimarca è precipitato proprio a causa della disinformazione sui Vaccini che si è diffusa attraverso i social media dal 2013 al 2016.Nel 2017 i funzionari sanitari hanno lanciato una campagna per arginare questo problema e favorire una maggiore vaccinazione, e sebbene si siano raggiunti dei ... blogo

SSLAZIO1900SS : Verita' sui Vaccini #vaccini -