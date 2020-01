Tapiro a Taylor Mega dopo la querelle con Barbara d'Urso a Live: "C'è stato un tranello nei miei confronti" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questa sera a Striscia la notizia, nella puntata in onda, lunedì 20 gennaio 2020, a partire dalle 20.35 su Canale 5 Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Taylor Mega, che, nella ultimo appuntamento di Live – Non è la d’Urso, è stata cacciata dalla conduttrice, Barbara d'Urso, dopo aver appreso dell'esistenza di una foto in cui la giovane influencer è ritratta mentre fa il dito medio con dietro una macchina della polizia. Taylor Mega, ecco la foto del dito medio davanti alla camionetta della Polizia Tapiro a Taylor Mega dopo la querelle con Barbara d'Urso a Live: "C'è stato un tranello nei miei confronti" 20 gennaio 2020 20:31. blogo

