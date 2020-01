Sono Le Venti, stasera debutta il programma di informazione condotto da Peter Gomez sul Nove (Di lunedì 20 gennaio 2020) Trenta minuti per approfondire le notizie del giorno, dalla cronaca alla politica italiana, dal costume allo spettacolo: questa sera debutta sul Nove Sono Le Venti, la striscia di informazione quotidiana curata da Peter Gomez, già direttore del fattoquotidiano.it, del mensile Millennium e del programma tv La confessione. Prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, sarà l’appuntamento fisso del Nove con l’informazione, “per vedere le cose raccontate in maniera diversa”. L’appuntamento è di quelli facili da ricordare: Sono Le Venti, il 20 gennaio poco prima delle 20. Precisamente alle 19:53. “Uno dei principi della democrazia è conoscere per deliberare – ha spiegato il direttore presentando la sua nuova creatura giornalistica – ecco, noi vorremmo cercare di dare il nostro contributo di conoscenza in modo che i cittadini possano dire: io ... ilfattoquotidiano

