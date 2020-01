Sky: contro la Lazio Gattuso potrebbe confermare Ospina in porta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci potrebbe essere ancora Ospina tra i pali secondo Sky Sport nella gara di domani sera al San Paolo contro la Lazio per i quarti di Coppa Italia. Questo è uno dei dubbi a cui Gattuso non ha dato risposta. Ancora obbligate invece le scelte per la linea difensiva. Mentre a centrocampo potrebbe perdere il posto da titolare proprio Fabian Ruiz, sostituito da Demme che dovrebbe partire dal primo minuto. Spazio per Lozano in attacco al fianco di Milik e Insigne. Out Callejon. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan/Fabian, Demme, Zielinski. Lozano, Milik, Insigne L'articolo Sky: contro la Lazio Gattuso potrebbe confermare Ospina in porta ilNapolista. ilnapolista

