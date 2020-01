San Basilio, Lamorgese: conferma massima attenzione su Roma (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – “L’operazione di polizia giudiziaria condotta questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Capitale, conferma la massima attenzione e l’impegno di magistratura e forze di polizia nell’attivita’ di contrasto alle organizzazioni criminali che agiscono nelle grandi piazze di spaccio della Capitale. Esprimo le mie congratulazioni ad inquirenti ed investigatori che, con la loro intensa attivita’, hanno consentito l’arresto a Roma ed in altre province di 21 persone appartenenti ad un gruppo criminale che operava nel quartiere di San Basilio”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Stiamo agendo con determinazione sull’intero territorio metropolitano per contrastare i diversi fenomeni criminali ed in ... romadailynews

