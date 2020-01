"Salvini viene a speculare": le Sardine a Bibbiano con i cittadini (Di lunedì 20 gennaio 2020) La sala prenotata è troppo piccola. In fretta e furia ci si sposta nel teatro. Oltre cinquecento persone, non c’è uno spazio libero: “Salite sul palco, forza. Stiamo vicini e guardiamoci in faccia”. Mattia Santori, in tuta e cappellino in testa, è circondato dai cittadini di Bibbiano. Sabrina, una ragazza sulla ventina d’anni, prende il microfono: “Abbiamo chiamato voi delle Sardine perché avevamo bisogno di una risposta gentile ed educata dopo essere stati demonizzati. Salvini giovedì vuole venire qui a speculare. E noi non ce la facciamo più. Non ce la facciamo veramente più”. Il termine che usa è “demonizzati”, non è un caso. Riprende l’inchiesta “Angeli e demoni” sui presunti affidi ... huffingtonpost

